Перевод школ на дистант предотвратит рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ

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Согласно решению регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, с 31 января до 13 февраля в Новосибирской области вводится всеобщий дифференцированный карантин для школ. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов и министр образования региона Сергей Федорчук рассказали об особенностях предстоящего режима на брифинге областного правительства.

Сергей Нелюбов отметил, что всеобщий школьный карантин и дополнительные каникулы вводятся для того, чтобы обеспечить профилактику и недопущение распространения инфекции в общеобразовательных организациях. Решение было принято оперативным штабом совместно с представителями областного совета руководителей образовательных организаций, руководителями органов управления образованием.

Следуя данным мониторинга заболеваемости школьников в регионе, на 27 января на контроле находятся 8 675 заболевших учащихся (12 % – случаи новой коронавирусной инфекции, 88 % – ОРВИ). На карантин закрыто 2 015 классов, полностью или частично закрыто 279 школ. Большая часть заболевших школьников – 62 % – ученики 5–10 классов, 31 % учатся в 1–4 классах.

Как сообщил замгубернатора, все школьники региона 5–10 классов с 31 января перейдут на электронное обучение в дистанционной форме. Обучение начальных классов будет проходить в очном формате. Сергей Нелюбов также обозначил, что для первых классов рекомендовано объявить дополнительные каникулы, возможность организации которых предусмотрена федеральным законодательством.

Малокомплектные школы будут функционировать в очном режиме. 11-классники также продолжат учиться очно. Замгубернатора подчеркнул, что их экспресс-тестирование будет проводиться еженедельно. На данный момент мониторинг ситуации с заболеваемостью проводится в ежедневном режиме, и по каждой школе решения принимаются отдельно.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что при условии соблюдения всех мер детские сады будут работать в полном объёме. Колледжи, за исключением выявленных случаев заболеваемости, также продолжат свою работу, форма обучения в вузах определяется руководством учреждений самостоятельно.

Министр обратил внимание, что работа профильных кружков при школах будет зависеть от режима работы школ. В школах, полностью переведённых на карантин, занятия в кружках проводиться не будут.

«Для обучающихся начальных классов школьное питание сохранится. Что касается права на бесплатное питание детей с ОВЗ и из малоимущих семей – подготовлен приказ о получении ими сухого пайка», – пояснил Сергей Федорчук.

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних в этот период рекомендуется не ослабевать внимание за своими детьми, минимизировать контакты между учениками, предостерегать их от посещения торговых и развлекательных центров и других мест массового скопления людей.