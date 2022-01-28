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Под Новосибирском продаётся коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей

Фото Под Новосибирском продаётся коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей
Фото Под Новосибирском продаётся коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей

Фото с сайта N1

На территории посёлка Элитного в Новосибирской области продаётся трёхэтажный коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей. В некоторых комнатах там находятся статуи рыцарей, а на участке — карета.

В посёлке Элитном в Новосибирской области выставили на продажу трёхэтажный коттедж за 40 млн рублей. В особняке общей площадью 360 кв. м есть бассейн, комната для игры в бильярд и теннис и обеденная зона, вмещающая до 40 человек.

Фото Под Новосибирском продаётся коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей 2

Фото Под Новосибирском продаётся коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей 3

Фото Под Новосибирском продаётся коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей 4

Отличает дом от многих не только набор и площадь помещений, но и средневековый стиль. В некоторых комнатах там можно встретить статуи рыцарей, на одной из стен — медвежью шкуру, а на участке рядом с входом — настоящую карету.

Фото Под Новосибирском продаётся коттедж в средневековом стиле за 40 млн рублей 5

Продавец уверяет, что при строительстве использовались самые дорогие и качественные материалы, а также отмечает, что использовать особняк можно не только для проживания, но и для бизнеса.

Рассматривает нынешний хозяин не только продажу, но и обмен.

Напомним, в Новосибирске недавно опубликовали объявление о продаже почти 100-летнего дома рядом с площадью Ленина. Оно представляет собой часть одноэтажного кирпичного особняка и оценивается в 25 млн рублей.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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