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Правительство поручило работодателям перевести россиян на удаленку

Фото Правительство поручило работодателям перевести россиян на удаленку
Фото Правительство поручило работодателям перевести россиян на удаленку

Pixabay.com

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поручила российским работодателям перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы.

Зампредседателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова поручила работодателям перевести максимальное количество сотрудников на удаленку. Об этом сообщили СМИ.

«Российским регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям – максимально перевести сотрудников на дистанционный режим работы», – заявила Татьяна Голикова.

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина вице-премьер Татьяна Голикова поручила работодателям перевести на дистанционный формат работы максимально возможное количество сотрудников, сообщает sova.info.

Сейчас заражения «омикроном» зафиксированы в 72 субъектах Российской Федерации. За неделю число выявленных случаев заражения COVDI выросло больше чем на 100 %, госпитализировано 17 % больных. Решение перевести максимум россиян на удаленку стало одной из мер предотвращения распространения коронавируса.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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