Роспотребнадзор назвал три отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

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В Роспотребнадзоре перечислили три отличия «омикрона» от предыдущих штаммов коронавируса и объяснили, как он передаётся.

«Омикрон»-штамм коронавируса имеет три главных отличия от предшественников, пояснили в Роспотребнадзоре.

Первое — это укороченный инкубационной период. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней. У предыдущего варианта это были шесть-восемь дней.

Кроме того, «омикрон» быстрее передаётся. В сравнении с циркулировавшей ранее «дельтой» скорость передачи выше в семь раз.

Ещё одно отличие заключается в том, что подхвативший «омикрон» человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования, передаёт sova.info.

При этом распространяется новый штамм точно так же, как и все предыдущие: воздушно-капельным путём.

Распространение «омикрона» спровоцировало в России пятую волну заболеваемости коронавирусом. Несколько дней подряд в стране наблюдается взрывной рост числа заражённых.

Напомним, 28 января оперштаб сообщил, что за сутки было зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев COVID-19.







