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Роспотребнадзор назвал три отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

Фото Роспотребнадзор назвал три отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса
Фото Роспотребнадзор назвал три отличия «омикрона» от других штаммов коронавируса

Фото pixabay.com

В Роспотребнадзоре перечислили три отличия «омикрона» от предыдущих штаммов коронавируса и объяснили, как он передаётся.

«Омикрон»-штамм коронавируса имеет три главных отличия от предшественников, пояснили в Роспотребнадзоре.

Первое — это укороченный инкубационной период. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней. У предыдущего варианта это были шесть-восемь дней.

Кроме того, «омикрон» быстрее передаётся. В сравнении с циркулировавшей ранее «дельтой» скорость передачи выше в семь раз.

Ещё одно отличие заключается в том, что подхвативший «омикрон» человек может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования, передаёт sova.info.

При этом распространяется новый штамм точно так же, как и все предыдущие: воздушно-капельным путём.

Распространение «омикрона» спровоцировало в России пятую волну заболеваемости коронавирусом. Несколько дней подряд в стране наблюдается взрывной рост числа заражённых.

Напомним, 28 января оперштаб сообщил, что за сутки было зарегистрировано почти 100 тысяч новых случаев COVID-19.




 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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