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общество

В России выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Фото В России выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Фото В России выявили почти 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

За сутки в России количество госпитализаций увеличилось почти на 10 %.

По данным Роспотребнадзора на 28 января, в России выявили 98 040 новых случаев коронавируса. Это новый рекорд по суточной заболеваемости в 2022 году. Всего заболевших на территории страны – 11 502 657.

За минувшие сутки полностью выздоровели от коронавируса 29 506 человек. За всю пандемию переболели и выздоровели 10 159 197 пациентов.

Заметно увеличилось количество госпитализаций. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за сутки в медучреждения страны с коронавирусом госпитализировали 14 046 человек – это на 9,7 % больше, чем день назад.

Подтверждено ещё 673 смерти пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии коронавируса в России умерли 329 443 человека.

Отметим, что в Новосибирской области также зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Практически весь январь оперативный штаб сообщал в среднем о 250 новых случаях COVID-19. Однако на утро 28 января показатель превысил 400 заболевших.

Напомним, что в регионах России из-за вспышки коронавируса, в частности, штамма «омикрон», увеличилась стоимость ПЦР-тестирования. Например, в Новосибирской области раньше сдать тест на коронавирус можно было за 1200 рублей, теперь он стоит 1500 рублей.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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