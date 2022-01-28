В Новосибирске ПЦР-тестирование подорожало до 1500 рублей из-за «омикрона»

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Жители Новосибирска потребовали снизить стоимость ПЦР-тестов из-за роста заболеваемости «омикроном».

В Новосибирске пожаловались на повышенную цену на ПЦР-тесты из-за «омикрона». За несколько недель она поднялась минимум на 25 % и составила 1500 рублей. Об этом рассказали в региональном штабе Общероссийского Народного фронта.

По данным регионального штаба, во всех регионах замечена динамика роста цен на ПЦР-тесты. В Новосибирской области ситуация обстоит лучше, однако за несколько недель стоимость за услугу выросла с 1200 до 1500 рублей.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области снова ухудшается – в последние дни ежедневно выявляется более 300 заболевших. Зачастую люди вынуждены делать тесты по несколько раз либо делать их для всей семьи, что существенно бьёт по кошельку. Мы хотим помочь системе здравоохранения снизить объём пациентов, сделав частные лаборатории более доступными для жителей региона», – рассказала член Общероссийского Народного фронта по региону Светлана Заикина.

Также недавно прошло совещание президента Владимира Путина с членами правительства. На мероприятии члены Народного фронта предложили снизить цены на взятие ПЦР-тестов. В общественной организации уверены, что из-за роста случаев заболеваемости заметно увеличится спрос на тестирование, а вместе с тем организации попытаются «взвинтить цены».

Напомним, что в Новосибирской области зафиксирован резкий рост случаев COVID-19 за сутки – на утро 28 января коронавирусом заболели более 400 человек.