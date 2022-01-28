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Стала известна стоимость поездки на «Ласточке» из Новосибирска в Барнаул в 2023 году

Фото Стала известна стоимость поездки на «Ласточке» из Новосибирска в Барнаул в 2023 году
Фото Стала известна стоимость поездки на «Ласточке» из Новосибирска в Барнаул в 2023 году

Фото с сайта rzd.ru

Замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк рассказал, сколько будет стоить поездка на «Ласточке» из Новосибирска в Барнаул в 2023 году.

Запуск скоростного электропоезда «Ласточка» из Новосибирска в Барнаул рассчитан на 2023 год, хотя изначально планировался ещё в 2020-м. Замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк объяснил, в чём проблема, а также озвучил стоимость поездки.

Для беспрерывного ежедневного выполнения графика движения «Ласточек» требуется три состава, состоящих из пяти вагонов и ежедневно отправляющихся одновременно из Новосибирска и Барнаула.

«У нас всё готово. Абсолютно всё. Уже договорились губернаторы обоих регионов, мы составили расписание. Завод может в год выпускать только 360 вагонов. На нас не хватает. В РЖД предлагают для начала провести модернизацию депо в Омске. На это необходимо около 110 миллионов рублей», — рассказал Никитюк PБK.

Кроме того, на полигоне Западно-Сибирской железной дороги нет базы для проведения техобслуживания «Ласточек», а существующая ж/д-инфраструктура не позволит реализовать беспересадочное пригородное сообщение между региональными центрами, добавил замминистра транспорта.

Работа над подготовкой к запуску продолжается. Когда «Ласточки» начнут курсировать, пассажиры смогут добираться от Новосибирска до Барнаула за 3,5 часа. Стоимость проезда составит 600 рублей, подытожил Никитюк.

Напомним, что на 2023 год перенесли и запуск «Ласточки» из Новосибирска в Томск. Об этом стало известно после новогодних праздников.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Алтайский край
РЖД
Новосибирск
Барнаул
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