В мэрии Новосибирска рассказали, когда снесут ледовый городок на Михайловской набережной

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Названа дата демонтажа ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске.

Аттракцион «Ледовый городок» проработает ещё пару месяцев. Об этом журналистам Сиб.фм рассказали в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

В городской администрации пояснили, что аттракцион размещён на территории Михайловской набережной на основании договора аренды движимого имущества, по которому арендатором является муниципальная «Дирекция городских парков», а арендодателем – индивидуальный предприниматель С. В. Машаров.

«По данному договору демонтаж ледового городка планируется до 31.03.2022», – говорится в сообщении департамента.

При этом в мэрии подчеркнули, что многое в этом вопросе зависит от погодных условий. Возможно, демонтировать ледовый городок придётся раньше.

Напомним, в прошлом году работу ледового городка на Михайловской набережной приостанавливали из-за сильных морозов.