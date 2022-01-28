В мэрии Новосибирска рассказали, когда снесут ледовый городок на Михайловской набережной

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов
Названа дата демонтажа ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске.
Аттракцион «Ледовый городок» проработает ещё пару месяцев. Об этом журналистам Сиб.фм рассказали в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.
В городской администрации пояснили, что аттракцион размещён на территории Михайловской набережной на основании договора аренды движимого имущества, по которому арендатором является муниципальная «Дирекция городских парков», а арендодателем – индивидуальный предприниматель С. В. Машаров.
«По данному договору демонтаж ледового городка планируется до 31.03.2022», – говорится в сообщении департамента.
При этом в мэрии подчеркнули, что многое в этом вопросе зависит от погодных условий. Возможно, демонтировать ледовый городок придётся раньше.
Напомним, в прошлом году работу ледового городка на Михайловской набережной приостанавливали из-за сильных морозов.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают