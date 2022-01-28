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общество

В мэрии Новосибирска рассказали, когда снесут ледовый городок на Михайловской набережной

Фото В мэрии Новосибирска рассказали, когда снесут ледовый городок на Михайловской набережной
Фото В мэрии Новосибирска рассказали, когда снесут ледовый городок на Михайловской набережной

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянов

Названа дата демонтажа ледового городка на Михайловской набережной в Новосибирске.

Аттракцион «Ледовый городок» проработает ещё пару месяцев. Об этом журналистам Сиб.фм рассказали в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска.

В городской администрации пояснили, что аттракцион размещён на территории Михайловской набережной на основании договора аренды движимого имущества, по которому арендатором является муниципальная «Дирекция городских парков», а арендодателем – индивидуальный предприниматель С. В. Машаров.

«По данному договору демонтаж ледового городка планируется до 31.03.2022», – говорится в сообщении департамента.

При этом в мэрии подчеркнули, что многое в этом вопросе зависит от погодных условий. Возможно, демонтировать ледовый городок придётся раньше.

Напомним, в прошлом году работу ледового городка на Михайловской набережной приостанавливали из-за сильных морозов.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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