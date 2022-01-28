В Новосибирске гастродворик может стать частью Первомайского сквера

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Власти Новосибирска решают судьбу гастродворика на улице Ленина.

В Новосибирске ресторанный дворик на улице Ленина могут присоединить к Первомайскому скверу, чтобы не навредить сложившейся инфраструктуре. Об этом 28 января на онлайн-встрече с журналистами заявил мэр Анатолий Локоть.

Ранее власти через суд потребовали вернуть участок земли муниципалитету, который в 2011 году предоставили для расширения гостиницы «Центральная», строительства нового корпуса с подземной парковкой и трансформаторной подстанцией. Однако в итоге земля превратилась в коммерческую зону с гастродвориком и платной парковкой.

Анатолий Локоть рассказал, что ранее арендатор земли планировал снести гостиницу, а на её месте построить высотку. Однако это бы нанесло серьёзный ущерб градостроительным нормам. Также долгое время неизвестна судьба гастродворика, который является единственной подобной площадкой в Новосибирске.

«Мы решаем дилемму, как поступить: может быть, арендатор доработает проект и предложит реконструкцию, чтобы были учтены нормы, либо будет принято решение участок вернуть скверу, прирезать землю, к чему мы сегодня склоняемся. Но постараемся сделать так, чтобы не нанести ущерб сложившейся инфраструктуре», – отметил Локоть.

Напомним, ранее основатель баров Rooks в Новосибирске и Шерегеше Игорь Каменев опубликовал открытое письмо о ситуации с гастродвориком. Он попросил властей прийти к открытому диалогу, чтобы не уничтожать уютное место для новосибирцев и будущих гостей МЧМ-2023. Позднее вице-мэр Анна Терешкова пообещала сохранить и благоустроить ресторанный дворик.