В Новосибирске могут открыть лофт-парк в знаменитой башне на Маркса

Фото Instagram tereshkova_anna

Представители городской администрации и владелец башни на Маркса решают, что можно воплотить на уникальной площадке Новосибирска.

В Новосибирске планируют благоустроить знаменитую башню на Маркса, где раньше находилась телекомпания НТН-4. В башне могут открыть лофт-парк или галерею, об этом на личной странице в Instagram намекнула вице-мэр Анна Терешкова.

«Как здорово, что в Новосибирске живут такие креативные люди как Александр Гинтер! Сначала он сделал всеми любимую Подземку, а теперь замахнулся на знаменитую Башню!» – написала заммэра (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред).

Однако чиновница рассказала, что до потепления на участке никакие работы не начнутся. На данный момент представители мэрии и владелец здания будут искать варианты, что можно воплотить на уникальной площадке города. Как отметила Терешкова в беседе с «МК в Новосибирске», здесь однозначно откроют культурное место «или даже креативный кластер».

Напомним, что в Новосибирске власти также решают судьбу знаменитого гастродворика на улице Ленина. Вице-мэр Анна Терешкова пообещала сохранить ресторанный дворик и благоустроить его. Также недавно стало известно, что площадку, возможно, присоединят к Первомайскому скверу. Есть вариант, что арендатор предложит другой вариант.