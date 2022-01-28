Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

недвижимость общество

В Новосибирске могут открыть лофт-парк в знаменитой башне на Маркса

Фото В Новосибирске могут открыть лофт-парк в знаменитой башне на Маркса
Фото В Новосибирске могут открыть лофт-парк в знаменитой башне на Маркса

Фото Instagram tereshkova_anna

Представители городской администрации и владелец башни на Маркса решают, что можно воплотить на уникальной площадке Новосибирска.

В Новосибирске планируют благоустроить знаменитую башню на Маркса, где раньше находилась телекомпания НТН-4. В башне могут открыть лофт-парк или галерею, об этом на личной странице в Instagram намекнула вице-мэр Анна Терешкова.

«Как здорово, что в Новосибирске живут такие креативные люди как Александр Гинтер! Сначала он сделал всеми любимую Подземку, а теперь замахнулся на знаменитую Башню!» – написала заммэра (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред).

Однако чиновница рассказала, что до потепления на участке никакие работы не начнутся. На данный момент представители мэрии и владелец здания будут искать варианты, что можно воплотить на уникальной площадке города. Как отметила Терешкова в беседе с «МК в Новосибирске», здесь однозначно откроют культурное место «или даже креативный кластер».

Напомним, что в Новосибирске власти также решают судьбу знаменитого гастродворика на улице Ленина. Вице-мэр Анна Терешкова пообещала сохранить ресторанный дворик и благоустроить его. Также недавно стало известно, что площадку, возможно, присоединят к Первомайскому скверу. Есть вариант, что арендатор предложит другой вариант.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10657
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
7914
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
7801
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»
6738
Символом новогодней столицы в Новосибирске может стать орангутан
6483
Новосибирцы с двумя детьми переехали в Турцию на самодельном доме на колёсах
6337
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
6137
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии