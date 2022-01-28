В Новосибирске назвали основные места скопления бездомных людей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске наибольшее скопление бездомных людей наблюдается рядом с вокзалом Новосибирск-Главный и Нарымским сквером.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области назвало основные места скопления бездомных людей. Их выявили благодаря проекту по мобильной работе с лицами без определённого места жительства. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства 27 января.

В 2022 году в Новосибирской области стартовал проект по работе мобильной приёмной с бездомными людьми. Специалисты соцзащиты сделали более 90 выездов по городу в места скопления данной группы лиц.

Так, наибольшее скопление бездомных людей наблюдается рядом с железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный и Нарымским сквером. Поэтому волонтёрские организации именно здесь создают пункты выдачи горячего питания и тёплой одежды. Только за прошлый год мобильную приёмную посетили 2 850 человек.

Вместе с этим бездомным людям рассказывают о социальных услугах мобильной приёмной. В частности, недавно появилась возможность пройти социально-реабилитационный курс за счёт государства. Длится он всего три недели, однако обязательное условие – наличие паспорта.

В Новосибирске также работает Областной комплексный центр социальной адаптации, куда в 2021 году обратились около 2 тысяч человек. Помимо этого, в городе работает отделение срочной скорой помощи по адресу улица Владимировский спуск, 6, режим работы – круглосуточный.

Напомним, ранее волонтёры благотворительной организации «Маяк» рассказали Сиб.фм, где в Новосибирске организуют раздачу горячей еды и одежды. Кроме того, у организации работает хостел и юридическая служба, которая может помочь в восстановлении документов.