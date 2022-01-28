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В Новосибирске ожидается потепление до -5

Фото В Новосибирске ожидается потепление до -5
Фото В Новосибирске ожидается потепление до -5

Фото Густаво Зырянова

К началу февраля в Новосибирск придёт потепление, днём 31 января температура воздуха составит -5...-7 градусов, следует из прогноза Западно-Сибирского гидрометцентра.

Температура воздуха в Новосибирске с 29 января начнёт постепенно повышаться. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днём в субботу столбики термометров покажут от -12 до -14 градусов, а в воскресенье — от -9 до -11.

В понедельник потеплеет более ощутимо, считают синоптики: температура на улице составит -5...-7 градусов.

Прогноза на 1 февраля на сайте гидрометцентра пока нет, но Сиб.фм ранее писал о том, какую погоду обещают популярные метеосервисы. Ознакомиться с предварительными данными можно в материале по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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