В Новосибирске реконструкцию театра «Старый дом» оценили в 1,6 млрд рублей

Фото old-house.ru
В Новосибирске к зданию театра «Старый дом» планируют пристроить новый корпус со зрительным залом на 300 мест.
В Новосибирске планируют провести масштабную реконструкцию театра «Старый дом» за 1,6 млрд рублей. В частности, к историческому зданию пристроят новый корпус. Предполагается, что деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.
«Заключение экспертизы будет готово в феврале, предварительная стоимость объекта – 1,6 миллиарда рублей», – сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Старый дом» более 50 лет размещён в кирпичном здании одной из 12 школ, которую построили в 1910-х годах. В 1960-е годы помещение переоборудовали под театр, однако актёры столкнулись с ограниченным пространством сцены, поэтому нередко выступают в пространстве между зрителями. В связи с этим в помещении уменьшают количество посадочных мест, чтобы немного освободить территорию.
В пресс-службе театра сообщили, что реконструкция будет проводиться в два этапа. Сначала планируется строительство нового корпуса, а затем модернизация самого здания. В корпусе будет зрительный зал на 300 мест и необходимые технологические помещения. Начало работы запланировано на 2022–2023 год. Проект реконструкции предполагает федеральный и областной источники финансирования. Также по нему подали заявку на программу ФАИП.
Для справки:
Театр «Старый дом» создали в 1933 году, в репертуаре сегодня можно увидеть и классические, и ультрасовременные постановки. Труппа театра выступала во многих городах России и за рубежом. Также актёры «Старого дома» попали в Книгу рекордов области как самый гастролирующий коллектив города.
Напомним, ранее в Новосибирске представили на обсуждение проект реконструкции приморской набережной на ОбьГЭСе.
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