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В Новосибирске старые трамваи отремонтируют за 100 миллионов рублей

Фото В Новосибирске старые трамваи отремонтируют за 100 миллионов рублей
Фото В Новосибирске старые трамваи отремонтируют за 100 миллионов рублей

Сиб.фм

В Новосибирске 5 старых трамваев отремонтируют за 100 миллионов рублей.

Новосибирское МУП «Горэлектротранспорт» потратит 100 миллионов рублей на ремонт и модернизацию пяти старых трамваев. Об этом сообщили СМИ.

Новосибирское МУП «Горэлектротранспорт» объявило конкурс на закупку услуг по ремонту старых трамваем производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. Ремонт и модернизацию пяти обойдется в 100 миллионов рублей. Ремонт одного трамвайного вагона займет 60 дней. Сдать работы компания, выигравшая аукцион – «БКМ-Сибирь» – должна до 31 декабря 2022 года.

В вагонах будут установлены новые детали и трехдверный кузов с переменным уровнем пола. Крыши вагонов выполнят из материала, который плохо проводит электрический ток, кузов покроют многослойным лакокрасочным покрытием: красным цветом до окон, верхнюю часть белым. В самих вагонах появится тепло- и звукоизоляция и специальный антискользящий линолеум.

Один новый трамвай в зависимости от конфигурации стоит от 30 до 100 миллионов рублей, передает АиФ-Новосибирск.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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