В России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 8,4 % с 1 февраля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Нескольким категориям россиян увеличат социальные выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля.
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 %. Приказ начинает действовать с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Как рассказали в пресс-центре, речь идёт о социальных выплатах нескольким категориям граждан. В частности, инвалидам, ветеранам, Героям России, пострадавшим на производстве и россиянам, получившим дозу радиации (чернобыльцы). Кроме того, индексированные выплаты ждут и семей с детьми.
«В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью», – уточнили в Правительстве РФ.
Также увеличится и размер материнского капитала: на первого ребёнка выплата вырастет до 524,5 тысячи рублей (раньше было 483,9 тысячи рублей), на второго и последующих детей – до 693,1 тысячи рублей.
Напомним, ранее в Новосибирской области порядка 20 тысяч человек начали получать новые выплаты от Пенсионного фонда России. До конца января всем гражданам пришлют новую выплату от ПФР досрочно.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают