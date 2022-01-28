В России проиндексируют социальные выплаты и пособия на 8,4 % с 1 февраля

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Нескольким категориям россиян увеличат социальные выплаты, пособия и компенсации с 1 февраля.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных выплат, пособий и компенсаций на 8,4 %. Приказ начинает действовать с 1 февраля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Как рассказали в пресс-центре, речь идёт о социальных выплатах нескольким категориям граждан. В частности, инвалидам, ветеранам, Героям России, пострадавшим на производстве и россиянам, получившим дозу радиации (чернобыльцы). Кроме того, индексированные выплаты ждут и семей с детьми.

«В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью», – уточнили в Правительстве РФ.

Также увеличится и размер материнского капитала: на первого ребёнка выплата вырастет до 524,5 тысячи рублей (раньше было 483,9 тысячи рублей), на второго и последующих детей – до 693,1 тысячи рублей.

Напомним, ранее в Новосибирской области порядка 20 тысяч человек начали получать новые выплаты от Пенсионного фонда России. До конца января всем гражданам пришлют новую выплату от ПФР досрочно.