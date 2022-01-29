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экономика общество

ПФР анонсировал новую выплату: кто получит 20 000 рублей с феврале

Фото ПФР анонсировал новую выплату: кто получит 20 000 рублей с феврале
Фото ПФР анонсировал новую выплату: кто получит 20 000 рублей с феврале

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С февраля часть россиян начнёт получать новую выплату в 20 тысяч рублей от ПФР.

Специалисты Пенсионного фонда России анонсировали новую социальную выплату в 20 тысяч рублей. Уже с 1 февраля деньги начнут поступать на счета граждан. Как пишет PRIMPRESS, для этого нужно заранее подать заявление в ведомство.

Речь идёт о единовременном пособии при рождении первого ребёнка в семье, которое ПФР начал выдавать с 2022 года. Выплата полагается всем семьям без исключения, вне зависимости от доходов. Однако фонд переведёт деньги только неработающим гражданам.

Известно, что рассчитывать на денежные средства могут как мама, так и отец ребёнка. Предварительно нужно подать соответствующее заявление в ПФР. Часть россиян сделали это в декабре и январе, поэтому они начнут получать деньги с 1 февраля.

Изначально размер выплаты составлял 19 тысяч рублей, однако с 1 февраля произошла индексация и родители будут получать по 20 тысяч рублей. Как уточнили специалисты фонда, если граждане проживают в районах Крайнего Севера, то для них сумма пособия будет больше за счёт районного коэффициента.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ об индексации социальных выплат нескольким категориям граждан на 8,4% с 1 февраля 2022 года.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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