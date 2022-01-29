В Новосибирске 14-летняя девочка получила перелом носа после наезда Toyota

Фото ГИБДД По Новосибирску

28 января в Новосибирске водитель Toyota сбил 14-летнюю школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте.

В Новосибирске 33-летний водитель Toyota Corolla сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Школьницу доставили в больницу с травмами, об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла утром 28 января в 10:20 в Калининском районе. 33-летний водитель Toyota Corolla направлялся по улице Учительской в сторону улицы Авиастроителей. Рядом с домом № 7 на Учительской он сбил 14-летнюю девочку. В ГИБДД сообщили, что школьница переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате подростка госпитализировали в больницу с травмами. По предварительным данным, у неё перелом костей носа, ушибы и ссадины левого коленного сустава, а также ссадины лобной области.

«В связи с тем, что большая часть детей уйдёт на дистанционное обучение и многие из них будут проводить свой досуг на улице, Госавтоинспекция города Новосибирска обращается к родителям с просьбой напомнить детям о правилах безопасного поведения на дорогах», – предупредили в ГИБДД.

Напомним, что в минувшую пятницу в ДТП пострадала другая 14-летняя школьница. Девочку сбили на пешеходном переходе, а после госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга.