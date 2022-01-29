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В Новосибирске курьер «Самоката» попал в реанимацию после ДТП на Вересаева

Фото В Новосибирске курьер «Самоката» попал в реанимацию после ДТП на Вересаева
Фото В Новосибирске курьер «Самоката» попал в реанимацию после ДТП на Вересаева

Фото ГИБДД По Новосибирску

В Новосибирске 21-летний парень попал в реанимацию с потерей памяти после ДТП – родственники ищут свидетелей аварии.

Вечером 28 января в Новосибирске произошла авария, в результате которой 21-летний курьер «Самоката» попал в реанимацию с травмой головы и потерей памяти. Теперь родственники пострадавшего ищут свидетелей ДТП, об этом Сиб.фм рассказала мама молодого человека Наталья.

Фото В Новосибирске курьер «Самоката» попал в реанимацию после ДТП на Вересаева 2

Инцидент произошёл в Первомайском районе. Как сообщили в ГИБДД, 58-летний водитель Nissan направлялся по улице Вересаева, когда совершил наезд на едущего впереди велосипедиста. Молодого человека пришлось госпитализировать в больницу со следующими диагнозами: «УГМ, контузионные очаги лобной доли, С.А.К, ушибы, ссадины головы, ушиб таза».

Родные парня рассказывают, что не знают точную версию произошедшего. Однако молодой человек уже два года работает курьером в «Самокате» и раньше в аварии не попадал.

«Сейчас ничего неизвестно, версии у всех разные и у каждого в свою пользу. Но главная сейчас такая, что водитель не соблюдал дистанцию и наехал на моего сына. Сам водитель говорит, что он резко затормозил, но невозможно было это ему сделать. Так что ничего непонятно, сам он [сын] ничего не помнит. Он всё ещё в реанимации, в очень тяжёлом состоянии. Поэтому мы ищем кого-нибудь, кто видел или зафиксировал аварию», – поделилась Наталья.

Напомним, ранее в Новосибирске 14-летняя девочка получила перелом носа после наезда Toyota.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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