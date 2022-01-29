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В Новосибирске выявили рекордные 487 случаев коронавируса за сутки

Фото В Новосибирске выявили рекордные 487 случаев коронавируса за сутки
Фото В Новосибирске выявили рекордные 487 случаев коронавируса за сутки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области за сутки умерли ещё 13 пациентов в возрасте от 60 до 97 лет.

В Новосибирской области продолжается рост новых случаев COVID-19. В 2022 году он впервые достиг рекордных 487 заболевших в сутки. Об этом сообщает оперативный штаб 29 января.

Всего на территории региона зарегистрировано 102 655 случаев коронавируса, из них 11 811 – у несовершеннолетних детей.

За весь период пандемии полностью вылечились от COVID-19 74 355 пациентов, из них 407 – за минувшие сутки.

Также оперштаб подтвердил смерть ещё 13 пациентов. Среди них трое мужчин в возрасте 60 лет, 70 лет, 84 лет, а также десять женщин в возрасте 60 лет, 62 лет, 65 лет, 65 лет, 68 лет, 70 лет, 71 года, 77 лет, 89 лет и 97 лет. Всего от коронавируса умерли 4 606 новосибирцев.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2 451 пациент, в том числе 124 ребенка. В отделениях реанимации находятся 270 человек. На ИВЛ – 51 пациент», – сообщили в штабе.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 3 552 567.

Число обращений с симптомами ОРВИ в медучреждения за сутки: 10 346.

Напомним, что в Новосибирской области недавно выявили первых заболевших «омикрон»-штаммом. Данные о пяти случаях нового штамма официально подтвердили в Роспотребнадзоре.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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