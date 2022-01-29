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В Новосибирской области ожидается потепление до -5 градусов после выходных

Фото В Новосибирской области ожидается потепление до -5 градусов после выходных
Фото В Новосибирской области ожидается потепление до -5 градусов после выходных

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Резкое потепление после экстремально низких температур возвращается в Новосибирск под конец января.

В Новосибирскую область возвращается долгожданное потепление – в начале следующей недели, после низких температур и штормового предупреждения, столбики термометров покажут -5 градусов. Об этом сообщают на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В ночь на 29 января в городе прошли небольшие снегопады, однако днём осадков не ожидается. Температура воздуха составит около -14...-16 градусов, ветер юго-восточный 2-7 м/с, на дорогах местами гололедица.

В воскресенье, 30 января, ночные температуры составят -19...-21 градусов, в пригороде будут морозы до -22...-24 градусов. Днём ожидается потепление до -9...-11 градусов. Последний выходной пройдёт преимущественно без осадков, на дорогах сохраняется гололедица.

В понедельник, 31 января, ожидается резкое потепление. Ночные температуры достигнут -11...-13 градусов, а уже днём будет -5...-7 градусов. В течение дня возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. На дорогах – гололедица.

Напомним, что в Новосибирской области до 30 января объявлено штормовое предупреждение – первая степень опасности из-за неблагоприятных метеорологических условий. По данным синоптиков, погодные условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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