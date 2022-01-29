Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей

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Популярная блогерша Валерия Чекалина вручила жительнице Новосибирска ключи от квартиры в Москве.

В пятницу, 28 января, жительница Новосибирска Анастасия получила ключи от квартиры в Москве за 16 млн рублей. Девушка выиграла жилплощадь у известной блогерши Валерии Чекалиной с 10 млн подписчиками. Блогер опубликовала момент передачи ключей победительнице на личной странице в Instagram.

Анастасия приняла участие в розыгрыше известной блогерши ещё в декабре 2021 года. Ключи от квартиры получилось передать только сейчас, так как её долго регистрировали.

«Счастья и тепла вам в новом доме, ведь молодая семья планирует продать её и построить свой собственный домик на берегу в Новосибирске», – написала Валерия Чекалина.

В социальных сетях в удачу жительницы Новосибирска не верят. Девушка пишут в личные сообщения, что она «могла и получше радость сыграть», а розыгрыш – «лохотрон». Скрины с сообщениями Анастасия опубликовала в сторис в Instagram. Сами Чекалины шутят, что сибирячка – их новая родственница и уже ждут «разоблачений».

Отметим, что Валерия и её муж Артём Чекалин – популярные блогеры в Instagram. Они регулярно проводят розыгрыши с дорогими призами. Также у самой Валерии есть свой бизнес – она продаёт косметику и комбинезоны собственного бренда.

Напомним, ранее молодожёны из Новосибирска приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» и выиграли путешествие.