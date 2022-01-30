Новосибирский вирусолог Нетёсов объяснил необходимость вакцинации подростков от COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Подростки часто переносят COVID-19 бессимптомно и при этом являются источниками инфекции. Вакцинация для них необходима, уверен вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Вакцинация от коронавируса для подростков необходима, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Несовершеннолетние часто переносят инфекцию бессимптомно и служат разносчиками, отметил эксперт.

«Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С «омикроном» эта история может повториться», — предупредил он.

Также Нетёсов отметил, что стремительно распространяющийся сегодня «омикрон»-штамм более заразен, чем его предшественник «дельта», который в своё время начал активно поражать детей. Это значит, что теперь они в большей опасности.

Напомним, что в Новосибирскую область уже поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М». Ставить её могут детям, достигшим 12 лет, но не старше 17.