Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский вирусолог Нетёсов объяснил необходимость вакцинации подростков от COVID-19

Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов объяснил необходимость вакцинации подростков от COVID-19
Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов объяснил необходимость вакцинации подростков от COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Подростки часто переносят COVID-19 бессимптомно и при этом являются источниками инфекции. Вакцинация для них необходима, уверен вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Вакцинация от коронавируса для подростков необходима, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов.

Несовершеннолетние часто переносят инфекцию бессимптомно и служат разносчиками, отметил эксперт.

«Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С «омикроном» эта история может повториться», — предупредил он.

Также Нетёсов отметил, что стремительно распространяющийся сегодня «омикрон»-штамм более заразен, чем его предшественник «дельта», который в своё время начал активно поражать детей. Это значит, что теперь они в большей опасности.

Напомним, что в Новосибирскую область уже поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М». Ставить её могут детям, достигшим 12 лет, но не старше 17.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирск
коронавирус
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

7076
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7041
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
6861
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
6062
Кто получит по 1000 рублей от соцзащиты 28 января 2022 года
5833
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская
5641
Последний заказ: как в Новосибирске таксист зарезал 27-летнего пассажира и почему коллеги называют водителя «безобидным мужиком»
5596
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей