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общество

Первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирскую область

Фото Первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирскую область
Фото Первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирскую область

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирской области начинается вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса.

Первая партия детской вакцины «Спутник М» поступила в Новосибирскую область. В ближайшие дни медики готовы будут приступить к вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 24 января сообщили в правительстве региона.

Препарат «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М») пришёл в Новосибирскую область в количестве 1 440 доз, их направят в поликлиники Новосибирска и медучреждения районов области.

В пресс-службе правительства уточнили, что вакцинация подростков будет проводиться только по отдельному заявлению родителей или законных представителей.

Детский «Спутник» является двухкомпонентной векторной вакциной с концентрацией в 5 раз меньше, чем во взрослом «Спутнике». Вакцина также разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Поскольку вектор лишён возможности размножения, он не способен вызвать заболевание у привитого человека, его задача – доставить в организм генетический материал коронавируса, против которого делается прививка», – объяснили разработчики.

После вакцинации происходит синтез S-белка коронавируса и выработка специфических антител.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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