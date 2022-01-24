Вакцинация школьников в 2022 году: кому противопоказана прививка «Спутник М» – как получить медотвод на ребёнка

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«Детской» вакциной «Спутник М» планируется вакцинировать школьников 12–17 лет. Детям до 12 лет прививка «Спутник М» противопоказана. Также прививка противопоказана детям, страдающим заболеваниями, указанными в приказе Минздрава РФ от 13 января 2022 года о перечне медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Новая вакцина против COVID-19 предназначена для детей от 12 до 17 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится в два этапа, как и «Спутником V», но дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

В Минздраве уже заявили, что вакцинация рекомендована всем школьникам начиная с 12 лет, но в первую очередь – ослабленным детям, имеющим хронические заболевания.

Обратите внимание, детям 12–15 лет прививка от коронавируса делается только с письменного согласия родителей.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что название вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») означает «для маленьких». Испытания показали 93-процентную эффективность новой вакцины. Принцип её действия аналогичен «Спутнику V»: компоненты вакцины несут «рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го и 5-го серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2».

Также медотвод от прививки положен ребёнку в случае общих медицинских противопоказаний. Это повышенная чувствительность к вакцине или её компонентам; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; патологическая реакция на введение предыдущей дозы вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Полный перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 указан в приказе Минздрава РФ от 13 января 2022 года.

Дети болеют коронавирусом реже взрослых, но часто болезнь протекает у них тяжело и постковидный синдром врачи отмечают у 7-8 % переболевших детей.

Точная дата начала вакцинации детей от COVID-19 ещё не объявлена. Но 20 декабря 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко подписал приказ о включении в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям добровольной вакцинации от коронавируса подростков в возрасте 12–17 лет. Многие регионы России уже направили в министерство здравоохранения пожелания по объёмам поставок вакцины «Спутник М».

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