Травников оценил темпы строительства ЛДС в Новосибирске

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал на стройплощадке крупнейшего в регионе инфраструктурного объекта, ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске, и оценил темпы работ, сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство нового ледового дворца спорта в Новосибирске ведётся сразу по нескольким направлениям, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

На малой арене и в тренировочном зале идут отделочные работы. На основной арене строители продолжают укладку кровли, монтаж перегородок, заливку полов и обустройство систем отопления, дымоудаления, вентиляции и слаботочных систем.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, на сегодняшний день набраны хорошие темпы работ.

«Количество людей на всех участках прибывает с каждым днём. Спасибо новосибирским застройщикам, многие откликнулись и перевели людей сюда для того, чтобы усилить работы на вновь открывающихся участках и фронтах. Поэтому тот догоночный график, который мы согласовали в декабре, выполняется», — отметил глава региона.

Подача тепла на основную арену начнётся не позднее 1 марта, подытожил Травников.

Напомним, ранее вице-губернатор Роман Теленчинов заявил, что ЛДС будет сдан в эксплуатацию до 1 октября 2022 года, и сомнений на этот счёт быть не должно.