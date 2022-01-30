В Новосибирске пьяная девушка на Mitsubishi сбила двух детей на тротуаре

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске пьяная девушка на автомобиле «Mitsubishi» сбила двух несовершеннолетних девочек на тротуаре.

В Новосибирске пьяная девушка за рулем «Mitsubishi» сбила двух детей на тротуаре. Об этом рассказала городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло днем в воскресенье, 30 января в Ленинском районе Новосибирска. 24-летняя местная жительница ехала по улице Невельского за рулем автомобиля «Mitsubishi Lancer», не справилась с управлением и сбила двух школьниц на тротуаре возле дома №49. В результате происшествия девочки 9 и 13 лет получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД установили, что девушка за рулем иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливаются все детали случившегося.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске иномарка сбила 9-летнего ребенка на пешеходном переходе.