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В Новосибирске пьяная девушка на Mitsubishi сбила двух детей на тротуаре

Фото В Новосибирске пьяная девушка на Mitsubishi сбила двух детей на тротуаре
Фото В Новосибирске пьяная девушка на Mitsubishi сбила двух детей на тротуаре

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске пьяная девушка на автомобиле «Mitsubishi» сбила двух несовершеннолетних девочек на тротуаре.

В Новосибирске пьяная девушка за рулем «Mitsubishi» сбила двух детей на тротуаре. Об этом рассказала городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло днем в воскресенье, 30 января в Ленинском районе Новосибирска. 24-летняя местная жительница ехала по улице Невельского за рулем автомобиля «Mitsubishi Lancer», не справилась с управлением и сбила двух школьниц на тротуаре возле дома №49. В результате происшествия девочки 9 и 13 лет получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД установили, что девушка за рулем иномарки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работает экипаж ДПС, устанавливаются все детали случившегося.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске иномарка сбила 9-летнего ребенка на пешеходном переходе.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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