В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber

ГИБДД г. Новосибирск

В Новосибирске машина такси вылетела на тротуар и насмерть сбила пожилого мужчину.

В Новосибирске водитель машины с наклейкой «Uber» вылетел на тротуар после ДТП и сбил пожилого пешехода. От полученных травм 86-летний мужчина скончался, сообщила городская Госавтоинспекция.

Смертельное ДТП произошло днем 30 января на улице Челюскинцев в Новосибирске. 54-летний водитель автомобиля «Kia Rio» в районе дома №14/2 врезался в автомобиль с наклейкой службы такси «Uber», за рулем которой сидел 23-летний мужчина. После столкновения молодой водитель вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Пострадавший 86-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить детали произошедшего.

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