В Новосибирске стоимость строительства ЛДС выросла на 30 %

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Стоимость строительства нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске увеличилась на 30 %, до 13 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.

Строительство ледового дворца спорта (ЛДС) к молодёжному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске обойдётся дороже, чем планировалось, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Роман Теленчинов.

Изначально на выполнение всех работ, включая внутреннюю отделку, рассчитывали потратить 10 млрд рублей, но, по последним оценкам, вложить в дворец придётся на 30 % больше, — 13 млрд.

Частично сумма увеличилась после того, как было учтено оборудование для видеотрансляций, средства связи и спецсвязи, то есть была пересмотрена организация безопасности на объекте, пояснил Теленчинов.

«Плюс мы были вынуждены вносить изменения в само здание, ошибочно были подсчитаны определённые объёмы [по проекту]», — добавил вице-губернатор в комментарии ТАCC, уточнив, что также на стоимость объекта повлияли цены на материалы и благоустройство.

По словам Теленчинова, власти уже подготовили изменения в проектно-сметную документацию, она проходит экспертизу. Увеличение стоимости на сроках строительства не отразилось, ЛДС сдадут до 1 октября текущего года.

Напомним, глава Новосибирской области Андрей Травников накануне отметил, что на стройке ЛДС набраны хорошие темпы работ. «Догоночный» график, который был согласован в декабре 2021 года, выполняется.