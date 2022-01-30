В Новосибирске судьбу водонапорной башни на Маркса решат вместе с горожанами

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Судьбу водонапорной башни, которая находится рядом с площадью Маркса в Новосибирске, будут решать вместе с горожанами, заявила вице-мэр Анна Терешкова.

Будущее водонапорной башни на улице Ватутина в Новосибирске, где раньше находился офис телекомпании НТН-4, будет определено с учётом мнений горожан. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-мэр Анна Терешкова.

«Будем вместе с вами искать то уникальное, что сможет быть реализовано на этой площадке», — написала она в публикации.

Напомним, что в конце декабря 2021 года у башни появился новый владелец. Её выкупил местный предприниматель Александр Гинтер, которому принадлежит идея создания популярного арт-пространства «Подземка».

В своём Instagram Терешкова говорила о том, что в башне может появиться лофт-парк или галерея.