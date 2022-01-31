Активисты нашли хозяев замёрзшей насмерть собаки в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Зоозащитники нашли адрес, где живут хозяева собаки, тело которой было найдено привязанным к столбу в Октябрьском районе Новосибирска.

Активисты планируют написать заявление в полицию по факту гибели породистой собаки в Новосибирске. Женщина, нашедшая труп пса, в беседе с журналистом Сиб.фм заявила, что ей удалось узнать адрес хозяев собаки.

Вечером 30 января жительница Новосибирска Наталья рассказала в соцсетях, что в районе жилмассива «Восточный» в Октябрьском районе Новосибирска она нашла труп собаки, привязанный к столбу. Женщина предположила, что таким образом с домашним животным могли расправиться его хозяева. Она подчеркнула, что собака «умирала с надеждой в глазах», что к ней «вернутся и отвяжут».

Наталья попросила всех, кто что-либо знает о хозяевах собаки, связаться с ней. К обеду 31 января женщине удалось узнать адрес, где жила собака.

«Будет подано заявление в полицию. Пока комментариев не даём. Вся информация будет позже», – заявила Наталья.

Ранее директор юридического центра «Егоров и партнёры» Сергей Егоров рассказал Сиб.фм, что грозит человеку, оставившему замерзать собаку. По его словам, поступок неизвестного подпадает под статью Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными, согласно которой предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств.