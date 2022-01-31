Гриппом и ОРВИ в Новосибирской области чаще всего заболевают взрослые и дети 7-14 лет

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В Новосибирской области растёт заболеваемость не только коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ. Превышение эпидпорога наблюдается в основном за счёт взрослого населения и детей 7-14 лет, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Наряду с ростом заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Наблюдается превышение эпидпорога и по региону в целом, и по Новосибирску в частности, сообщил 31 января руководитель местного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«В основном [заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт] за счёт взрослого населения и детей 7-14 лет», — отметил он.

Число зарегистрированных случаев заражения не уточнялось.

Напомним, ранее Сиб.фм отдельно писал о том, что говорил Щербатов на совещании с губернатором в понедельник по ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в Роспотребнадзоре подготовили новые предложения по усилению противоэпидемических мер и они уже переданы главе региона.