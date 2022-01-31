Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Гриппом и ОРВИ в Новосибирской области чаще всего заболевают взрослые и дети 7-14 лет

Фото Гриппом и ОРВИ в Новосибирской области чаще всего заболевают взрослые и дети 7-14 лет
Фото Гриппом и ОРВИ в Новосибирской области чаще всего заболевают взрослые и дети 7-14 лет

Фото pixabay.com

В Новосибирской области растёт заболеваемость не только коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ. Превышение эпидпорога наблюдается в основном за счёт взрослого населения и детей 7-14 лет, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Наряду с ростом заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Наблюдается превышение эпидпорога и по региону в целом, и по Новосибирску в частности, сообщил 31 января руководитель местного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

«В основном [заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт] за счёт взрослого населения и детей 7-14 лет», — отметил он.

Число зарегистрированных случаев заражения не уточнялось.

Напомним, ранее Сиб.фм отдельно писал о том, что говорил Щербатов на совещании с губернатором в понедельник по ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в Роспотребнадзоре подготовили новые предложения по усилению противоэпидемических мер и они уже переданы главе региона.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Роспотребнадзор
Новосибирск
грипп
ОРВИ
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11025
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
8856
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7706
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7552
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7309
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7104
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6021
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская