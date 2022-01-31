ХК «Сибирские снайперы» сменит название перед МЧМ-2023

Фото из паблика ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Молодёжная сборная по хоккею с шайбой из Новосибирска «Сибирские снайперы» сменит название перед стартом МЧМ-2023.

Жители Новосибирска могут придумать новое название молодёжной сборной по хоккею с шайбой «Сибирские снайперы», сообщается в официальной группе ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, предлагаем вам принять участие в переименовании команды «Сибирские снайперы»! Ваши варианты оставляйте в комментариях, и мы совместно выберем лучший вариант!» — говорится в публикации.

Пользователь, чьё название окажется лучшим, получит абонемент на матчи «Сибири» в сезоне 2022/23.

Переименовать команду решили по нескольким причинам: одна из них — юбилейный для клуба сезон, вторая — запуск нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске в преддверии молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который город примет в 2023 году.

Напомним, что завершить строительство ЛДС планируют до 1 октября текущего года. По словам вице-губернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, срок сдачи не сорвётся.