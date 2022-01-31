Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

ХК «Сибирские снайперы» сменит название перед МЧМ-2023

Фото ХК «Сибирские снайперы» сменит название перед МЧМ-2023
Фото ХК «Сибирские снайперы» сменит название перед МЧМ-2023

Фото из паблика ХК «Сибирь» в соцсети «ВКонтакте»

Молодёжная сборная по хоккею с шайбой из Новосибирска «Сибирские снайперы» сменит название перед стартом МЧМ-2023.

Жители Новосибирска могут придумать новое название молодёжной сборной по хоккею с шайбой «Сибирские снайперы», сообщается в официальной группе ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, предлагаем вам принять участие в переименовании команды «Сибирские снайперы»! Ваши варианты оставляйте в комментариях, и мы совместно выберем лучший вариант!» — говорится в публикации.

Пользователь, чьё название окажется лучшим, получит абонемент на матчи «Сибири» в сезоне 2022/23.

Переименовать команду решили по нескольким причинам: одна из них — юбилейный для клуба сезон, вторая — запуск нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске в преддверии молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, который город примет в 2023 году.

Напомним, что завершить строительство ЛДС планируют до 1 октября текущего года. По словам вице-губернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, срок сдачи не сорвётся.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

0

Теги

хоккей
Новосибирск
лдс
МЧМ-2023
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11025
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
8856
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7706
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7552
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7309
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7104
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6021
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская