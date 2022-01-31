Кинопремьера недели: «День слепого Валентина» выходит в широкий прокат

Фото предоставлены Sony Pictures Productions and Releasing

3 февраля в прокат выходит фильм «День слепого Валентина». Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Как смогут справиться с ними главные герои? И каким будет финал их истории, ведь настоящая любовь способна победить всё, даже если слепая стрела Амура случайно попала не туда...

История «Дня слепого Валентина» началась несколько лет назад и ко Дню влюблённых не имела никакого отношения. Сценарист Юрий Эпштейн прочитал своему другу, режиссёру Александру Баршаку, три придуманные им новеллы. Вместе они придумали ещё одну. Так появилась идея снять состоящий из четырёх частей фильм «Времена года Москвы». Этот проект ждал своей реализации много лет, пока они не встретили Марину Петренко и её компанию «Маруся», которые поверили в эту историю и в короткие сроки подготовились к съёмкам.

«Мы решили несколько изменить форму и сделать фильм, в котором в один день совершенно удивительным образом переплетаются судьбы незнакомых людей, оказывая друг на друга иногда романтическое, а иногда катастрофическое влияние», – рассказывает Александр Баршак.

Марина Петренко вспоминает, что один из самых любимых её романов – «Доктор Живаго», натолкнул её на мысль предложить Александру Баршаку и Юрию Эпштейну связать судьбы героев их фильма.

Изначально «этим одним днём» должен был стать Новый год. Но начать съёмки в середине зимы не было никакой возможности, поэтому «этим днём» стал День святого Валентина. По словам Александра Баршака, описывая и корректируя сценарий, стало ясно, что День святого, или в данном случае слепого Валентина подарил ещё множество идей и находок.

Истории в фильме получились по-настоящему жизненными и правдивыми, однако все они в большей степени – выдумка. Александр Баршак признаётся, что с самого начала замыслом фильма была идея сделать абсолютно разножанровые истории, которые будут связаны между собой. Он давно мечтал совместить несовместимые жанры в рамках одного кино.

«День слепого Валентина» в кино с 3 февраля, 16+