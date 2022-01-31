Новосибирская биатлонистка Буртасова может заменить Васнецову на Олимпиаде в Пекине

Фото: Instagram @burtasovazheniia, vk.com/vasnetsova.lera, коллаж Сиб.фм

Вместо Валерии Васнецовой в составе женской сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине может выступить Евгения Буртасова, сообщает пресс-служба министерства спорта Новосибирской области.

Новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова может отправиться на Олимпийские игры в Пекин вместо заразившейся коронавирусом Валерии Васнецовой, которая переехала на изоляцию из спортивной деревни в карантинный отель.

Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России уже подали запрос на вынужденную замену в оргкомитет Игр, сообщает пресс-служба министерства спорта Новосибирской области.

Напомним, что 30 января Буртасова в паре с Антоном Бабиковым завоевала золото чемпионата Европы по биатлону в немецком Арбере. В конце декабря воспитанница новосибирской Спортивной школы олимпийского резерва стала второй в гонке преследования, которая прошла в рамках Рождественской гонки в Рупольдинге (также в Германии).

Если Буртасова поедет в Китай, то Новосибирская область будет представлена на Олимпиаде четырьмя спортсменами. А пока абсолютно точно за регион выступят: 25-летняя сноубордистка Мария Васильцова, 22-летний биатлонист Даниил Серохвостов и 26-летний бобслеист Михаил Мордасов.

То, что спортсменов можно пересчитать по пальцам, совершенно нормально для зимних олимпийских игр, объяснил спортивный аналитик Виталий Диденко. Также эксперт прокомментировал попадание в национальную сборную Мордасова, поскольку это первый коренной новосибирец, который едет на Олимпиаду как бобслеист. В Новосибирске никогда не было бобслейной трассы, и это событие буквально «пробило» новый вид спорта, отметил он.