Новосибирская область получит 137 млн рублей на первичную помощь по ОМС

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Правительство России выделит Новосибирской области 137 млн рублей на поддержку поликлиник — на первичную помощь по полису ОМС, сообщил первый зампредседателя Госдумы, депутат от региона Александр Жуков.

Новосибирская область получит из федерального бюджета 137 млн рублей на поддержку поликлиник, соответствующее решение уже принято в Правительстве РФ, сообщил 31 января первый зампредседателя Госдумы, депутат от региона Александр Жуков.

«Принято решение направить 137 миллионов рублей на поддержку новосибирских поликлиник — на бесплатную первичную помощь по полису ОМС», — заявил он.

Решение о выделении средств было принято в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса, пояснил Жуков, чтобы в области могли сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.



Деньги направят в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета около 1 млрд рублей на капитальный ремонт 25 школ.