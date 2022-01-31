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общество

Новосибирская область получит 137 млн рублей на первичную помощь по ОМС

Фото Новосибирская область получит 137 млн рублей на первичную помощь по ОМС
Фото Новосибирская область получит 137 млн рублей на первичную помощь по ОМС

Фото «BFM-Новосибирск»

Правительство России выделит Новосибирской области 137 млн рублей на поддержку поликлиник — на первичную помощь по полису ОМС, сообщил первый зампредседателя Госдумы, депутат от региона Александр Жуков.

Новосибирская область получит из федерального бюджета 137 млн рублей на поддержку поликлиник, соответствующее решение уже принято в Правительстве РФ, сообщил 31 января первый зампредседателя Госдумы, депутат от региона Александр Жуков.

«Принято решение направить 137 миллионов рублей на поддержку новосибирских поликлиник — на бесплатную первичную помощь по полису ОМС», — заявил он.

Решение о выделении средств было принято в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавируса, пояснил Жуков, чтобы в области могли сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

Деньги направят в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета около 1 млрд рублей на капитальный ремонт 25 школ.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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