Новосибирский учёный Печковский рассказал, как переболел «омикрон»-штаммом

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Создатель тест-системы для выявления «омикрона» Евгений Печковский рассказал об опасностях этой разновидности коронавируса на личном опыте.

Новосибирский учёный Евгений Печковский принимал участие в разработке тестов на «омикрон» и сам заразился этим штаммом коронавируса. Специалист рассказал, как заразился, какие были первые симптомы и чем опасна эта мутация COVID-19.

Учёный рассказал, что не прививался от коронавируса, однако полтора года назад переболел «альфа»-штаммом. Его супруга делала прививку «Спутником V». По словам Печковского, заразился он именно от жены, несмотря на защиту в доме: семья носит маски и регулярно проводит озонацию. Сначала учёный почувствовал неприятные «царапающие» ощущения в горле, затем – тяжесть в голове и сильнейшую слабость. У жены были такие же симптомы, но к ним добавилась температура.

«Мы не могли ничего делать, постоянно лежали, спали по 3-4 раза в день, находились в состоянии полнейшей апатии. Была заложенность носа, но обошлось без соплей. Возможно, потому что мы сразу стали принимать «Гриппферон». Я знаю, что у многих при «омикроне» насморк всё-таки есть», – рассказал Печковский.

В остальном супруги чувствовали себя нормально: не было трудностей с дыханием, утраты запахов или вкусов. Также был кашель, но не сильный. Через неделю Печковский вместе с женой почувствовали себя бодро, однако это оказалось обманчивое состояние и отдельная опасность «омикрона».

«В целом все симптомы прошли уже через неделю, и я почувствовал себя бодро. Однако тест продолжал показывать, что у меня есть ковид и я заразен. Этим коварен «омикрон»: тебе кажется, что ты уже здоров, на самом деле продолжаешь разносить вирус. Он ушёл только через две недели заболевания. Полная элиминация [выведение вируса из клеток крови больного. – Прим. ред.] «омикрона» из организма происходит за три недели», – объяснил учёный «АиФ-Новосибирск».

В связи с этим специалист на время заболевания советует полностью изолироваться, дома поставить озонатор, соблюдать постельный режим, даже если пациент чувствует себя бодрее.

Для справки:

Евгений Печковский – кандидат биологических наук, молекулярный генетик, один из основателей Федерации лабораторной медицины России, основатель сети INVITRO в Сибири, один из создателей тест-системы для выявления «омикрон»-штамма с чувствительностью 97 %.

Напомним, что в Новосибирске началась вакцинация против коронавируса среди школьников. Ученик седьмого класса рассказал, как сделал прививку от COVID-19 и с какими побочными эффектами столкнулся.