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В Новосибирске семиклассник рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Фото В Новосибирске семиклассник рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Фото В Новосибирске семиклассник рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Фото с сайта zdrav.nso.ru

14-летний школьник из Новосибирска Тимур оказался единственным вакцинированным в классе.

В Новосибирске 14-летний Тимур вакцинировался против коронавируса и оказался единственным привитым в классе. Отец семиклассника Александр рассказал, с какими побочными эффектами столкнулся ребёнок и почему он разрешил сыну сделать прививку от COVID-19.

Как рассказал Александр, оба родителя поддерживают вакцинацию против коронавируса у детей. По словам мужчины, они оба привились «Спутником V», проходили ревакцинацию и не болели COVID-19. Но сейчас родитель наблюдает, как много детей болеют у его знакомых.

«У нас в родительском чате многие писали, что не планируют давать согласие, но мы с женой решили, что Тимуру лучше сделать прививку – учитывали прежде всего свой опыт», – объяснил отец.

Ребёнок тоже не был против вакцинации. Он рассказал, что сначала ему потребовалось согласие родителей в школе, а после его отправили в детскую поликлинику. В учреждении врач проверил общее состояние школьника: измерил температуру и провёл общий осмотр. После этого Тимура вакцинировали прямо в школе – для прививок там выделили отдельный кабинет.

«Прививку делать было вообще небольно. После вакцины тоже не было вообще никаких побочек: температура не поднималась, рука в месте укола также не болела. У меня после вакцинации «Спутником» два дня до плеча было больно дотрагиваться и температура до 37,5 поднималась. У сына этого не было», – поделился Александр.

Сейчас Тимур единственный вакцинированный в классе. Пока ребёнок перешёл на дистанционное обучение. Когда оно закончится, подросток поставит вторую дозу вакцины.

Напомним, что в Новосибирскую область доставили первую партию вакцины «Спутник М». По данным на 30 января, в регионе за неделю привились от коронавируса 90 школьников.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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