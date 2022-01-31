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общество

В Новосибирской области от COVID-19 за неделю привили 90 детей

Фото В Новосибирской области от COVID-19 за неделю привили 90 детей
Фото В Новосибирской области от COVID-19 за неделю привили 90 детей

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

В Новосибирской области 90 детей сделали прививку от коронавируса. Об этом на заседании правительства 31 января заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

90 детей в Новосибирской области вакцинированы от коронавируса препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на заседании правительства 31 января.

«В регион на прошлой неделе поступило 1 440 доз препарата, и за неделю привиты уже 90 детей. Естественно, по согласованию с их родителями», – уточнил Хальзов.

По словам министра, всего в Новосибирской области первым компонентом вакцины привиты 1 миллион 494 тысячи человек, завершили вакцинацию 1 410 903 человека.

Ранее сообщалось, что детская вакцина «Спутник М» отличается от взрослой концентрацией – она снижена в пять раз. Препарат также двухкомпонентный.

Вакцина для подростков также разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Напомним, накануне новосибирский вирусолог Нетёсов объяснил, что вакцинация детей от COVID-19 поможет уберечь взрослых.

По оценке медиков, по состоянию на 23 января в Новосибирской области более чем в 10 раз увеличилась заболеваемость COVID-19 и ОРВИ среди школьников.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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