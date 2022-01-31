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Няня не вызвала скорую: иностранку задержали по подозрению в убийстве 2-летней девочки

Фото Няня не вызвала скорую: иностранку задержали по подозрению в убийстве 2-летней девочки
Фото Няня не вызвала скорую: иностранку задержали по подозрению в убийстве 2-летней девочки

Фото pixabay.com

В Мурино умерла 2-летняя девочка в квартире у собственной няни – женщину задержали по подозрению в убийстве.

В Мурино следователи завели уголовное дело в отношении 34-летней няни, её подозревают в убийстве 2-летней девочки. По предварительным данным, женщина не вызвала ребёнку скорую, когда той стало плохо, а после малышку нашли мёртвой. Об этом сообщает сайт Online47 со ссылкой на СУ СКР по региону.

Известно, что 34-летняя жительница Кыргызстана с ноября 2021 года присматривала за 2-летней девочкой. По неизвестной причине, ребёнок регулярно проживал вместе с няней и её двумя детьми.

Как рассказала няня следователям, 27 января девочка почувствовала себя плохо. Однако женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Через несколько дней, 30 числа, девочку обнаружили мёртвой в постели. Однако, по данным некоторых СМИ, ребёнок умер раньше и пролежал в квартире два дня. Только потом женщина сообщила о произошедшем матери ребёнка, а после тело забрали по месту жительства.

По данным следствия, женщина не проявила должного внимания к состоянию 2-летней девочки и не обеспечила ей лечение. Действия няни повлекли за собой смерть ребёнка.

Сейчас женщину задержали, следователи подготовили ходатайство о заключении няни под стражу на время расследования.

Напомним, ранее в Новосибирске посреди дороги в коробке нашли новорождённую девочку – недавно про неё выпустили сюжет в «Прямом эфире» Малахова.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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