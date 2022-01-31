Просроченная задолженность по ипотеке в Новосибирской области за два года выросла на 4 млрд рублей

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С 1 января 2019 года по 1 января 2022 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Новосибирской области увеличилась на 4 млрд рублей — до 20,387 млрд, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Данные Банка России свидетельствуют о том, что просроченная задолженность по ипотечным кредитам, предоставленным физлицам-резидентам в Новосибирской области, за последние два года выросла на 4 млрд рублей. В начале января 2019 года она составляла 16,298 млрд, а в конце 2021-го — уже 20,387 млрд, сообщил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Если смотреть данные в целом по России, то рост составил 211 млрд (с 721 до 932 млрд).

При этом доля просроченной задолженности в общем объёме кредитов за те же два года снизилась, отметил эксперт: по области с 4,3 до 3,78 %, а по стране с 4,12 до 3,81 %.

«Гораздо оптимистичнее выглядит ситуация с кредитами, предоставленными под залог прав требования по договорам долевого строительства. Здесь суммарная просроченная задолженность за два года снизилась по стране с 5,464 до 5,398 миллиарда рублей, а по Новосибирской области — с 287 до 243 миллионов рублей», — привёл данные аналитик.

Ситуация на рынке ипотечного кредитования показывает, что заёмщикам сложно выплачивать кредиты без поддержки государства. Вместе с тем суммарная помощь по льготной и субсидированной ипотеке уже превышает 30 %. В дальнейшем ипотека может расти только за счёт государственных субсидий, подытожил Николаев.

Напомним, ранее эксперт говорил о том, что объёмы ипотечного кредитования в России из-за постоянного роста цен на жильё могут снизиться гораздо раньше 2025 года, как прогнозируют в Центробанке.