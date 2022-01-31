Рост пенсий на 8,6 %, пожизненный срок для педофилов, маткапитал на первенца в размере 524 тысячи рублей: главные изменения в России с 1 февраля

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С начала февраля педофилам-рецидивистам в России начнут назначать пожизненное заключение, размер материнского капитала на первого ребёнка увеличится до 524,5 тыс. рублей, а страховую пенсию неработающим пенсионерам проиндексируют на 8,6 %. Подробнее об этих и других нововведениях месяца узнавайте в обзоре на Сиб.фм.

Пожизненное заключение педофилов

Педофилы-рецидивисты в России с февраля начнут получать пожизненные сроки. Аналогичное наказание будут назначать лицам, совершившим насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних, а также тем, кто совершил не только акт насилия, но и другое тяжкое или особо тяжкое преступление против личности.

Увеличение материнского капитала

Материнский капитал проиндексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4 %. Таким образом, сумма выплаты на первого ребёнка составит 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи. Важно: указанную сумму на второго ребёнка семья получит только при условии, что ей не перечислялась выплата на первенца. В противном случае полагается 168,6 тысячи рублeй.

Повышение пенсий

Неработающие пенсионeры начнут получать повышенную страховую пeнсию — её проиндексируют на 8,6 %. Также им произведут доплату за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале годa (на 5,9 %), и текущей индексацией, поскольку закон имeeт обратную силу.

Неприкосновенный прожиточный минимум

Зарплата и прочие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, будут защищены от списания. Обратить на них взыскание по исполнительным документам станет невозможно.

Повышение защиты граждан при покупке недвижимости

С февраля органы власти и местного самоуправления будут обязаны передавать в Росреестр сведения о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). При приобретении жилья покупатель сможет запросить выписку из этого реестра и узнать, не находится ли дом в аварийном состоянии и не планируют ли его снести.

Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах

Порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов сможет устанавливать Центробанк. Управляющие компании фондов при погашении паёв биржевого ПИФа должны будут обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паёв фонда.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

Отсутствие или несвоевременная установка систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ с февраля сможет обернуться штрафом. Для должностных лиц размер составит 20-40 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 200 тысяч.

Штрафы будут грозить и в тех случаях, если системы контроля были установлены с нарушениями или передают данные в госреестр некорректно.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Взыскивать за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции будут больше. Также появится административная ответственность за транспортировку такой продукции. Юрлицам придётся заплатить до 500 тысяч рублей.

Также в феврале проиндексируют выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребёнка и ещё ряд соцвыплат, в том числе пособие на погребение.