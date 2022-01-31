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общество

Самолёт S7 Airlines отменил рейс Новосибирск – Москва из-за неисправности

Фото Самолёт S7 Airlines отменил рейс Новосибирск – Москва из-за неисправности
Фото Самолёт S7 Airlines отменил рейс Новосибирск – Москва из-за неисправности

Фото Сиб.фм

31 января пассажиры самолёта S7 Airlines не смогли вылететь из Новосибирска в Москву в положенное время.

В Новосибирске отменили вылет самолёта авиакомпании S7 Airlines до Москвы. Пассажирам пришлось ждать в аэропорту Толмачёво и вылетать резервным бортом. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейс 2502 авиакомпании S7 должен был вылететь 31 января в 6:25 из аэропорта Толмачёво в Москву. Однако во время посадки пассажиров техники заметили «что-то под крылом» судна. Один из очевидцев, находившихся в самолёте, рассказал, что сотрудники аэропорта около часа «ходили вокруг, обсуждали, затем пассатижами начали закручивать что-то в крыле».

По предварительным данным прокуратуры, причиной отмены рейса стала техническая неисправность самолёта. В ведомстве организовали проверку по данному факту.

Напомним, недавно стало известно, что в Новосибирске суд оштрафовал авиакомпанию S7 за нарушение прав пассажиров одного из рейсов на 200 тысяч рублей. По данным прокуратуры, компания допустила задержку рейса из-за некорректной работы, а также не разместила пассажиров в гостинице, как того требовал закон.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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