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Школьник накопил почти 50 тысяч рублей на смартфон с помощью стихов

Фото Школьник накопил почти 50 тысяч рублей на смартфон с помощью стихов
Фото Школьник накопил почти 50 тысяч рублей на смартфон с помощью стихов

Фото pixabay.com

После школы 13-летний мальчик наизусть читал на улице стихи за деньги.

13-летний школьник из Нижегородской области накопил почти 50 тысяч рублей на новый смартфон. Исполнить свою мечту молодой человек решил с помощью стихов. Удивительную историю юного предпринимателя рассказали на портале «Открытый Нижний» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

Мальчик решил, что сможет накопить на свою мечту, читая стихи за деньги. Получалось у школьника неплохо: он любит литературу и стихи запоминает легко. Ребёнок подходил к автомобилистам, предлагал послушать его чтение стихов, а потом получал за это деньги.

Возможно, предприниматель бы дольше копил деньги, но однажды он познакомился во время «работы» с руководительницей благотворительного фонда. Она разместила информацию о мальчике в соцсетях и призвала помочь ребёнку. В итоге общими усилиями получилось накопить необходимую сумму – почти 50 тысяч рублей.

Школьник рассказал, что за эти деньги он купил не только новый смартфон, но и одежду, а также помог бабушке с деньгами, так как живёт только с ней, без родителей.

Напомним, ранее жительница Новосибирска выиграла у блогеров квартиру в Москве за 16 млн рублей. В социальных сетях молодой девушке не верят, однако ключи от новой жилплощади она уже получила.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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