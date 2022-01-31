Синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Погодные сервисы составили предварительный прогноз погоды на февраль в Новосибирске.

В Новосибирске самый короткий месяц года обещает быть относительно тёплым. По ночам температура воздуха будет опускаться максимум до -18 градусов, днём же температура в среднем составит -12...-14 градусов. Это следует из данных популярных погодных сервисов на февраль 2022 года.

Так, по данным «Яндекс.Погоды», за первую декаду месяца температура воздуха поднимется от -17 до -12 градусов. Такая температура сохранится практически до самого конца февраля, только в последних числах месяца ожидается заметное потепление до -6 градусов. Весь месяц обещает быть облачным, осадки в виде снега будут идти в последнюю декаду. Также в феврале будет лишь один солнечный день.

Скрин из сервиса «Яндекс.Погода»

Более тёплый прогноз на февраль опубликован на сайте gismeteo.ru. Здесь, наоборот, начало февраля обещает быть тёплым с постепенным похолоданием к 9 числу до -14 градусов. Однако затем температура воздуха в среднем составит -7...-9 градусов. По данным сервиса, в городе часто будет идти снег, а также ожидается облачность с небольшими прояснениями.

Скрин с сайта www.gismeteo.ru

Синоптики погодного сервиса World Weather также опубликовали тёплый прогноз погоды на февраль. В первых числах месяца столбики термометров покажут -7...-10 градусов. В начале второй декады ожидается потепление до нулевой температуры. Затем погода стабилизируется до -9...-11 градусов. В целом сервис обещает больше солнечных и снежных дней в городе.

Скрин с сайта world-weather.ru

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал более точный прогноз погоды на начало февраля в Новосибирске.