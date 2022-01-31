Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль в Новосибирске

Фото Синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль в Новосибирске
Фото Синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Погодные сервисы составили предварительный прогноз погоды на февраль в Новосибирске.

В Новосибирске самый короткий месяц года обещает быть относительно тёплым. По ночам температура воздуха будет опускаться максимум до -18 градусов, днём же температура в среднем составит -12...-14 градусов. Это следует из данных популярных погодных сервисов на февраль 2022 года.

Так, по данным «Яндекс.Погоды», за первую декаду месяца температура воздуха поднимется от -17 до -12 градусов. Такая температура сохранится практически до самого конца февраля, только в последних числах месяца ожидается заметное потепление до -6 градусов. Весь месяц обещает быть облачным, осадки в виде снега будут идти в последнюю декаду. Также в феврале будет лишь один солнечный день.

Фото Синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль в Новосибирске 2

Скрин из сервиса «Яндекс.Погода»

Более тёплый прогноз на февраль опубликован на сайте gismeteo.ru. Здесь, наоборот, начало февраля обещает быть тёплым с постепенным похолоданием к 9 числу до -14 градусов. Однако затем температура воздуха в среднем составит -7...-9 градусов. По данным сервиса, в городе часто будет идти снег, а также ожидается облачность с небольшими прояснениями.

Фото Синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль в Новосибирске 3

Скрин с сайта www.gismeteo.ru

Синоптики погодного сервиса World Weather также опубликовали тёплый прогноз погоды на февраль. В первых числах месяца столбики термометров покажут -7...-10 градусов. В начале второй декады ожидается потепление до нулевой температуры. Затем погода стабилизируется до -9...-11 градусов. В целом сервис обещает больше солнечных и снежных дней в городе.

Фото Синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль в Новосибирске 4

Скрин с сайта world-weather.ru

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал более точный прогноз погоды на начало февраля в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11025
В Новосибирске ищут хозяев замёрзшей насмерть собаки, привязанной к столбу
8856
Жительница Новосибирска выиграла у блогера квартиру в Москве за 16 млн рублей
7706
«Не представлял, что может быть так больно»: певец Сумишевский вспомнил ДТП в Красноярске, в котором он потерял жену
7552
В центре Новосибирска продают часть 97-летнего особняка за 25 млн рублей
7309
В России зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости COVID-19 с начала пандемии
7104
В Новосибирске скончался 86-летний мужчина, сбитый машиной такси Uber
6021
В новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская