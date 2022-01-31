Туристку из Новосибирска прооперируют в Сочи после падения из окна пансионата

Фото vk.com

Мать 30-летней туристки из Новосибирска, которая выпала из окна пансионата в Сочи, рассказала о состоянии дочери.

В понедельник, 31 января, родственники 30-летней туристки, которая выпала из окна пансионата в Сочи 27 января, рассказали о самочувствии девушки.

«Она пошла на поправку, – рассказала журналисту Сиб.фм мать пострадавшей девушки Ирина. – Ей поставят в ногу специальную деталь, сегодня как раз будет операция. После операции надеюсь с ней нормально поговорить, потому что пока она не может на связь выйти надолго. Что там произошло, я пока не знаю, мы ещё не разговаривали. А вообще повезло, что дочка на козырёк упала».

Женщина уточнила, что медики обещают уже через 10 дней выписать девушку из больницы. После этого пострадавшая сразу же поедет домой в Новосибирск.

Инцидент произошёл утром 27 января, девушка упала прямо на козырёк здания. На место вызвали сотрудников Южного регионального поискового-спасательного отряда. Они использовали трёхколенную раздвижную лестницу, чтобы подняться к пострадавшей. Вместе с ними прибыл врач, который прямо на крыше сделал туристке инъекции с обезболивающими препаратами и зафиксировал отдел позвоночника воротником. у туристки зафиксировали черепно-мозговую травму, переломы правой бедренной кости и костей таза.

Напомним, ранее в Новосибирске 46-летняя женщина сломала рёбра во время катаний на «ватрушке» с горки.