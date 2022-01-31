«Убежала в ужасе»: жительница Новосибирска сняла на видео огромную очередь в поликлинике № 16

Фото: кадры из видео, предоставленного читателем, коллаж Сиб.фм

Жительница Новосибирска Ирина утром 31 января пришла в поликлинику забрать больничный лист и была поражена: по той же причине в очередь к терапевту выстроились десятки людей. Столпотворение в коридоре женщина сняла на видео.

Забрать больничный лист в Новосибирске сегодня непросто. Утром в понедельник, 31 января, в поликлинике № 16 на Римского-Корсакова с этой целью собрались десятки горожан, в том числе читательница Сиб.фм Ирина.

Заполонившая коридор гигантская очередь к терапевту поразила женщину. Увидев столпотворение, она сразу решила, что попробует забрать больничный в другой раз.

«Убежала оттуда в ужасе. Это же кошмар — столько стоять! Ещё цеплять заразу», — пожаловалась Ирина.

Женщина отметила, что очередь ничуть не меньше собралась и в регистратуру. Однако причины, по которым пациенты обращались туда, не назвала.

Сиб.фм обратился в региональный Минздрав, чтобы узнать, с чем связан такой наплыв посетителей.

«Количество звонков в регистратуры и посещений поликлиник после выходных и праздничных дней всегда выше среднего. В последнюю неделю в целом значительно увеличилось количество обращений пациентов с симптомами ОРВИ», — ответили в пресс-службе.

Ранее о росте заболеваемости ОРВИ в регионе заявил глава местного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов. Напомним, также он уточнил, что заражаются различными инфекциями и гриппом преимущественно взрослые и дети от 7 до 14 лет.