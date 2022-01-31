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В Красноярском крае за неделю «омикрон» выявили более чем в 50 % проб на СOVID-19

Фото В Красноярском крае за неделю «омикрон» выявили более чем в 50 % проб на СOVID-19
Фото В Красноярском крае за неделю «омикрон» выявили более чем в 50 % проб на СOVID-19

Фото Густаво Зырянова

На прошлой неделе, с 24 по 30 января, «омикрон»-штамм в Красноярском крае был обнаружен более чем в половине проб на коронавирус, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Число зарегистрированных случаев коронавируса не отражает полную картину по COVID-19, заболевших может быть значительно больше, чем указано в официальных данных, заявил 31 января глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

Новый «омикрон»-штамм передаётся намного быстрее предыдущих. За прошедшую неделю, с 24 по 30 января, он был обнаружен более чем в 50 % проб, отметил главный санитарный врач.

Также Горяев сообщил, что заболеваемость коронавирусом за последние две недели возросла среди людей разных возрастных категорий, хотя число госпитализаций при этом существенно не изменилось, передаёт «Проспект Мира».

Напомним, что о первых зарегистрированных в Красноярском крае случаях «омикрона» стало известно ещё 17 января. Новый штамм обнаружили у пяти жителей, вернувшихся из-за границы. Все контактировавшие с ними лица были изолированы.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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