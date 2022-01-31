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В Новосибирске построят 27-метровый подземный пешеходный переход на площади Маркса

Фото В Новосибирске построят 27-метровый подземный пешеходный переход на площади Маркса
Фото В Новосибирске построят 27-метровый подземный пешеходный переход на площади Маркса

Pixabay.com

В Новосибирске на площади Маркса построят 27-метровый подземный переход.

27-метровый пешеходный подземный переход соединит метро и ТЦ «Грани» на площади Маркса в Новосибирске. Соответствующее разрешение на строительство получило МУП «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры».

Мэрия Новосибирска разрешило МУП «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» построить подземный пешеходный переход длиной в 27 метров на площади Маркса. Проект перехода был разработан еще в 2020 году МУП «УЗСПТС». Согласно документации, протяженность подземного перехода составит 26,6 метра, общая площадь объекта – 237 «квадратов». Пропускная способность перехода составит 20 400 человек в час.

Пешеходный подземный переход соединит метро и ТЦ «Грани», который строится на месте ТЦ «Гранит» на площади Маркса.

Ранее Сиб.фм писал, что в новосибирском Академгородке построят платформу для электрички Университетская.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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