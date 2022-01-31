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В Новосибирске троллейбус вылетел с дороги при обгоне автобуса

Фото В Новосибирске троллейбус вылетел с дороги при обгоне автобуса
Фото В Новосибирске троллейбус вылетел с дороги при обгоне автобуса

Фото из паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Попытка водителя троллейбуса обогнать автобус на Горбатом мосту в Новосибирске завершилась неудачей: мужчина не справился с управлением и транспортное средство с пассажирами вылетело с дороги.

В минувшее воскресенье, 30 января, в Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса. Около 22:00 на Горбатом мосту его водитель пошёл на обгон автобуса и не справился с управлением. В результате транспортное средство, в салоне которого находились пассажиры, вылетело с дороги.

«В моменте подумал, что перевернёмся, ибо крен начался, но повезло», — цитирует паблик «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» одного из мужчин, находившихся в троллейбусе.

Информации о пострадавших нет.

Фото В Новосибирске троллейбус вылетел с дороги при обгоне автобуса 2

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм писал о другом ДТП с участием троллейбуса. На остановке общественного транспорта в его заднюю часть врезался автомобиль ДПС.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

общественный транспорт
Новосибирск
автобус
троллейбус
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