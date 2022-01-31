В Новосибирской области 4 из 5 заболевших «омикроном» не были вакцинированы

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В Новосибирской области установили и обследовали всех лиц, которые контактировали с пятью заболевшими «омикроном».

В Новосибирской области официально выявили пять случаев заболевания новой мутацией SARS-CoV-2 «омикрон». После проведённых исследований оказалось, что 4 из 5 заболевших не были привиты, а последний из них вакцинировался более полугода назад. Об этом сообщается в отчёте регионального Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, из выявленных случаев 4 – завозные, то есть связанные с поездками в другие города или страны. Так, в 2 случаях новосибирцы заразились в других регионах России, один случай – в Киргизской Республике и ещё один – в Республике Конго.

Известно, что заболевшие – это люди в возрасте 35 лет, 40 лет, 48 лет, 48 лет и 71 года. Из них четыре человека не были привиты от коронавируса, а ещё один вакцинировался 7 месяцев назад.

«Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области по каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы, либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение», – сообщили в ведомстве.

В связи с эпидемиологической ситуацией, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры безопасности и личной гигиены. А также вовремя вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса.

Напомним, что в Новосибирской области выявили рекордные 634 новых случаев COVID-19 за сутки. Кроме того, в регионе намерены ужесточить антиковидные меры безопасности.